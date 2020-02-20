В Красноярске пытались задавить журналиста федерального телеканала. Как сообщается на сайте Следственного комитета «житель Красноярска на автомобиле марки «Мерседес», находясь в районе улицы Чернышевского 75а, при попытке взять у него интервью совершил наезд на журналиста. Пострадавший с серьезными травмами доставлен в больницу».

Следователи указывают: пострадавший - журналист телеканала «Россия» Павел Брыкин. В настоящий момент проводится доследственная проверка. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, поскольку в ситуации «содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), по данному факту организована доследственная проверка.

Добавим, Павел Брыкин работает в программе «Дежурная часть» холдинга ВГТРК. В начале карьеры он был корреспондентом красноярского телеканала «Прима-ТВ».