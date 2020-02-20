В Красноярске женщина протащила ребенка на «поводке» по тротуару

Следственный комитет инициировал проверку по факту применения насилия к маленькому ребенку в Красноярске. Очевидцы записали на видео, как женщина в центре города протащила плачущего мальчика на поводке по брусчатке. Ребенок в истерике не желал идти за краснояркой. Сначала она пыталась его тащить, поднимая за специальные вожжи для удержания детей, а затем оставила лежать на тротуаре, пережидая истерику.

«На видео женщина грубо обращается с плачущим малолетним ребенком, и когда он падает, тянет его за поводок по брусчатке. При этом ребенок ударяется о край бордюра и металлической лавочки», - отметили в пресс-службе Следкома.

Правоохранителям предстоит установить личность женщины и ее местонахождение.

Фото: ТВК