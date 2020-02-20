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В Красноярске женщина протащила ребенка на «поводке» по тротуару

Главная Происшествия
Красноярск
09:35 20 Февраля 2020
происшествия, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
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Следственный комитет инициировал проверку по факту применения насилия к маленькому ребенку в Красноярске. Очевидцы записали на видео, как женщина в центре города протащила плачущего мальчика на поводке по брусчатке. Ребенок в истерике не желал идти за краснояркой. Сначала она пыталась его тащить, поднимая за специальные вожжи для удержания детей, а затем оставила лежать на тротуаре, пережидая истерику.

«На видео женщина грубо обращается с плачущим малолетним ребенком, и когда он падает, тянет его за поводок по брусчатке. При этом ребенок ударяется о край бордюра и металлической лавочки», - отметили в пресс-службе Следкома. 

Правоохранителям предстоит установить личность женщины и ее местонахождение. 

Фото: ТВК

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