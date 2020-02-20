Дачник нашел в лесу под Красноярском стаю мертвых собак

В Березовском районе дачник обнаружил трупы пяти собак. Останки были выброшены неподалеку от дачного сообщества. Местные жители утверждают, что умерших животных туда вывозят регулярно. Кто убивает собак – неизвестно.

Очевидцы предполагают, что их могли умертвить вместо того, чтобы отправлять на передержку и стерилизовать. У зоозащитников другая версия – ветеринарные клиники таким образом могут избавляться от трупов собак.

Красноярец, который обнаружил мертвых псов, в полицию не обращался. Однако участковый проведет проверку по заявлению СМИ, передает «Прима».

Отметим, что подрядчики отлова собак в Красноярске умерщвляют только агрессивных животных, которые опасны для людей. Остальных чипируют и выпускают в среду обитания после стерилизации или кастрации.