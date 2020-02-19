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Водителя автобуса хотят лишить прав за опасный маневр в центре Красноярска

Главная Происшествия
Красноярск
15:58 19 Февраля 2020
происшествия, красноярск, водитель
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Красноярске сотрудники ГИБДД вычислили нарушителя по видео из социальных сетей. Водитель маршрутки №3 выехал на встречную полосу на мигающий зеленый сигнал светофора, объехал остановившийся автомобиль и продолжил движение по пр. Мира. 

«Автобус «ПАЗ» выполнял обгон попутного транспортного средства по встречной волосе. Сотрудниками Госавтоинспекции на основании видеозаписи был установлен номер маршрута и личность водителя», - рассказали в ведомстве. 

Водителя вызвали в отделение, где на него составили административный протокол. Автобусом управлял 26-летний мужчина. 

За выезд на «встречку» ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев, добавили в ГИБДД. 

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