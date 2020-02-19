Стая собак накинулась на школьников в Октябрьском районе

Детскую площадку на ул. Корнеева в Красноярске оккупировали бездомные собаки - при любой попытке детей занять свое место для игр животные проявляют агрессию. На прошедших выходных ситуация вышла из-под контроля. Собаки накинулись на двух 11-летних мальчиков. От серьезных травм их спасли толстые куртки.

«Мы жили с собаками и ребенка воспитываем, чтобы он не боялся животных. Именно это меня пугает еще больше. Ладно, если бы ребенок не знал, что такое собака, и как с ней обращаться. А он четко понимает, что такое агрессия и как ей противостоять, но даже это его не спасло», — отмечает отец пострадавшего мальчика Николай Остапенко.

Такая же ситуация наблюдается на правом берегу Красноярска. Около школы №7 разгуливает огромная стая бродячих животных. Родители даже боятся отпускать детей на прогулку и закупаются средствами защиты - баллончиками и отпугивающими устройствами.

Городские власти признают — количество звонков в службу 005 в последнее время стабильно высокое.

«Конкретно по этой стае собак, которая напала на мальчиков, сейчас выдано МКУ УДИБ дополнительное задание. Безусловно, возле школ, садиков и поликлиник их не выпускают, но если там есть кормовая база, то они туда возвращаются», — сказала пресс-секретарь департамента городского хозяйства администрации Красноярска Светлана Трушкова.

Отловом собак в Красноярске временно занимаются три фирмы - нового же подрядчика выберут до марта.