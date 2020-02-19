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В Красноярском крае двое полицейских свели счеты с жизнью

Главная Происшествия
Красноярск
10:57 19 Февраля 2020
происшествия, красноярск, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае в один день свели счеты с жизнью двое сотрудников полиции. В пресс-службе регионального МВД эту информацию подтвердили.

Первая трагедия произошла в Богучанском районе, вторая – в Канске. Известно, что погибший сотрудник межрайонного отдела «Канский» являлся штатным психологом и контролировал психологическое состояние силовиков. Сейчас по данным фактам проводится проверка.

Добавим, что в этот же день еще один похожий случай зафиксирован в городе Скопин Рязанской области. С жизнью покончил командир взвода ДПС - его подозревали в получении взятки.

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