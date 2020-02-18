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Суд вынесет приговор депутату краевого парламента Сергею Титову

Главная Происшествия
Красноярск
17:10 18 Февраля 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Уголовное дело депутата краевого Заксобрания Сергея Титова рассматривают в Железнодорожном районном суде Красноярска. Парламентария обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о 9 млн рублей. 

На сайте высшей инстанции указано, что на данный момент «судебные следствия завершаются, и в ближайшее время суд удалится для принятия решения и вынесения приговора». Формулировка не дает четких сроков. На каком именно этапе сейчас находится дело депутата, Sibnovosti.ru расскажут завтра. Известно, что его рассматривают в Железнодорожном суде с августа 2019 года. 

Напомним, весной 2018 года обвиняемый предложил директору одного из энергоснабжающих предприятий края повысить действующий тариф на теплоэнергию — данное предприятие, по мнению Сергея Титова, работало нерентабельно. Народный избранник предложил содействие в решении этого вопроса, а также высказывал угрозы руководителю. За свои «услуги» он потребовал взятку в размере 9 млн рублей. После этого Титова арестовали. Свою вину депутат полностью отрицает.  

Отметим, что парламентарию грозит до 15 лет тюрьмы. По данным следствия, правоохранителям удалось собрать достаточно доказательств против Титова. 

Фото: ЗС

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