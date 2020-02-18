Суд вынесет приговор депутату краевого парламента Сергею Титову

Уголовное дело депутата краевого Заксобрания Сергея Титова рассматривают в Железнодорожном районном суде Красноярска. Парламентария обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о 9 млн рублей.

На сайте высшей инстанции указано, что на данный момент «судебные следствия завершаются, и в ближайшее время суд удалится для принятия решения и вынесения приговора». Формулировка не дает четких сроков. На каком именно этапе сейчас находится дело депутата, Sibnovosti.ru расскажут завтра. Известно, что его рассматривают в Железнодорожном суде с августа 2019 года.

Напомним, весной 2018 года обвиняемый предложил директору одного из энергоснабжающих предприятий края повысить действующий тариф на теплоэнергию — данное предприятие, по мнению Сергея Титова, работало нерентабельно. Народный избранник предложил содействие в решении этого вопроса, а также высказывал угрозы руководителю. За свои «услуги» он потребовал взятку в размере 9 млн рублей. После этого Титова арестовали. Свою вину депутат полностью отрицает.

Отметим, что парламентарию грозит до 15 лет тюрьмы. По данным следствия, правоохранителям удалось собрать достаточно доказательств против Титова.

Фото: ЗС