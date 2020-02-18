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«Обнаружены боеприпасы и оружие»: красноярских студентов арестовали за призывы к терроризму

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Красноярск
15:00 18 Февраля 2020
происшествия, красноярск, студенты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске силовики задержали троих студентов - они были участниками экстремистской группы и помогали террористическим организациям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. 

Студенты красноярского вуза собирали деньги в интернете для оказания финансовой помощи боевикам-террористам из стран Ближнего Востока. 

«Также они разместили на ресурсах одной из социальных сетей призывы к осуществлению террористических актов в различных субъектах России», - рассказали в ведомстве. 

В каком именно вузе Красноярска обучались студенты, не уточняется. В их группировку также входил иностранец, которого удалось задержать. Сейчас двое фигурантов находятся под арестом. В квартирах подозреваемых силовики нашли оружие, боеприпасы, а также запрещенную литературу. 

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