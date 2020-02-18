«Обнаружены боеприпасы и оружие»: красноярских студентов арестовали за призывы к терроризму

В Красноярске силовики задержали троих студентов - они были участниками экстремистской группы и помогали террористическим организациям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Студенты красноярского вуза собирали деньги в интернете для оказания финансовой помощи боевикам-террористам из стран Ближнего Востока.

«Также они разместили на ресурсах одной из социальных сетей призывы к осуществлению террористических актов в различных субъектах России», - рассказали в ведомстве.

В каком именно вузе Красноярска обучались студенты, не уточняется. В их группировку также входил иностранец, которого удалось задержать. Сейчас двое фигурантов находятся под арестом. В квартирах подозреваемых силовики нашли оружие, боеприпасы, а также запрещенную литературу.