Преподавателя красноярского вуза заподозрили в «продаже» бюджетного места

Преподавателя СибГУ им. Решетнева заподозрили в получении взятки. За 80 тысяч рублей он помог работнику транспортной компании поступить на бюджет в магистратуру вуза. Деньги подозреваемому предали через посредника. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Преподаватель обладал организационно-распорядительными полномочиями по принятию значимых решений в отношении абитуриентов и студентов. Через посредника, действующего по его поручению, он получил взятку от студента, за помощь в его поступлении в магистратуру факультета гражданской авиации и таможенного дела СибГУ им. Решетнева», - пояснили в ведомстве.

Уголовные дела возбудили против всех участников мошеннической схемы: преподавателя, студента и посредника. Работника вуза арестовали, остальных оставили под подпиской о невыезде.

«До четырех и пяти лет лишения свободы может назначить суд посреднику и взяткодателю. За получение должностным лицом взятки в значительном размере, установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», - уточнили в прокуратуре.

Расследование продолжается.