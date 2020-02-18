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Преподавателя красноярского вуза заподозрили в «продаже» бюджетного места

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Красноярск
11:00 18 Февраля 2020
происшествия, красноярск, деньги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Преподавателя СибГУ им. Решетнева заподозрили в получении взятки. За 80 тысяч рублей он помог работнику транспортной компании поступить на бюджет в магистратуру вуза. Деньги подозреваемому предали через посредника. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. 

«Преподаватель обладал организационно-распорядительными полномочиями по принятию значимых решений в отношении абитуриентов и студентов. Через посредника, действующего по его поручению, он получил взятку от студента, за помощь в его поступлении в магистратуру факультета гражданской авиации и таможенного дела СибГУ им. Решетнева», - пояснили в ведомстве. 

Уголовные дела возбудили против всех участников мошеннической схемы: преподавателя, студента и посредника. Работника вуза арестовали, остальных оставили под подпиской о невыезде. 

«До четырех и пяти лет лишения свободы может назначить суд посреднику и взяткодателю. За получение должностным лицом взятки в значительном размере, установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», - уточнили в прокуратуре. 

Расследование продолжается. 

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