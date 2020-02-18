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Красноярку задержали за финансовое мошенничество на 4 млн рублей

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Красноярск
10:25 18 Февраля 2020
происшествия, красноярск, мошенничество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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42-летнюю жительницу Красноярска арестовали за мошенничество на 4 млн рублей - женщина брала деньги у своих знакомых. Она обещала инвестировать средства в различные выгодные активы, а кредиторам выплачивать большие проценты. Об этом сообщили в ГУ МВД по краю. 

Красноярка обманула пятерых знакомых. Взяв у них крупную сумму денег, она перестала выходить на связь. Обманутые люди обратились в правоохранительные органы. 

«Взятые на себя обязательства женщина не выполнила, обещанные проценты и вложенные деньги не вернула. От своих знакомых злоумышленница скрывалась. При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение женщины и задержали ее», - пояснили в ведомстве. 

Теперь ей грозит до шести лет тюрьмы за мошенничество. Красноярка находится под подпиской о невыезде. 

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