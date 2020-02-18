Житель Красноярского края 22 года скрывался от следствия в Европе

В Красноярский край экстрадирован подозреваемый в убийстве, совершенном 22 года назад. В 1998 году 22-летний житель Армении во время драки убил приятеля, который на вечеринке заступился за свою супругу.

Чтобы избежать наказания, мужчина скрывался на родине, затем переехал в Чехию. В 2018 году он перебрался в Австрию, где жил по документам мужчины, очень похожего на него.

«В этом же году подозреваемый был задержан за кражу полицейскими, которые в ходе проверки документов установили, что гражданин, которому принадлежит паспорт, подозревается в совершении нескольких преступлений», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Чтобы не отвечать за преступления, совершенные другим человеком, мужчина признался, что документы подложные. Стало известно и о том, что он в розыске. Подозреваемый в убийстве 22-летней давности экстрадирован в Россию и дает признательные показания.