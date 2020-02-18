В Красноярске школьника нашли мертвым в подъезде

Житель новостройки на ул. Калинина обнаружил в подъезде тело 14-летнего мальчика. Следователи сообщают, что следов насильственной смерти не было. Наиболее вероятной причиной смерти СМИ называют отравление наркотиками или снюсом.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Для установления причин смерти подростка назначен ряд экспертиз. В настоящее время медики называют причиной гибели отравление неустановленным веществом», - сообщила официальный представитель регионального Следственного комитета Ольга Дегидь.

Напомним, что в конце прошлого года два школьника из Железногорска отравились никтотиносодержащими смесями. Мальчиков удалось спасти. С тех пор снюсы под запретом в красноярских школах. Их нельзя приносить и употреблять на территории учебных учреждений.