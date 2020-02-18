18 февраля
Красноярск
погода -9 °C
63.31
 
€ 68.62
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске школьника нашли мертвым в подъезде

Главная Происшествия
Красноярск
09:15 18 Февраля 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Житель новостройки на ул. Калинина обнаружил в подъезде тело 14-летнего мальчика. Следователи сообщают, что следов насильственной смерти не было. Наиболее вероятной причиной смерти СМИ называют отравление наркотиками или снюсом. 

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Для установления причин смерти подростка назначен ряд экспертиз. В настоящее время медики называют причиной гибели отравление неустановленным веществом», - сообщила официальный представитель регионального Следственного комитета Ольга Дегидь.

Напомним, что в конце прошлого года два школьника из Железногорска отравились никтотиносодержащими смесями. Мальчиков удалось спасти. С тех пор снюсы под запретом в красноярских школах. Их нельзя приносить и употреблять на территории учебных учреждений. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Житель Красноярского края 22 года скрывался от следствия в Европе

Житель Красноярского края 22 года скрывался от следствия в Европе

18 Февраля 2020 г.
Он пользовался поддельными документами
Новости Красноярска: На юге края четыре человека погибли от отравления газом

На юге края четыре человека погибли от отравления газом

17 Февраля 2020 г.
Один из них перед ЧП закрыл заслонку
Новости Красноярска: В Норильске менеджер пойдет под суд за махинации на 2 млн рублей

В Норильске менеджер пойдет под суд за махинации на 2 млн рублей

17 Февраля 2020 г.
Женщина присваивала деньги от сделок
Новости Красноярска: Прокурора Березовского района оставили в СИЗО

Прокурора Березовского района оставили в СИЗО

17 Февраля 2020 г.
Он пробудет под арестом два месяца
Новости Красноярска: В Красноярске арестовали организаторов незаконной миграции

В Красноярске арестовали организаторов незаконной миграции

17 Февраля 2020 г.
Им удалось нелегально оставить в крае более 200 иностранцев
Новости Красноярска: Водитель погиб в аварии с автобусом на краевой трассе

Водитель погиб в аварии с автобусом на краевой трассе

17 Февраля 2020 г.
Он выехал на встречную полосу
Новости компаний
13/02
Для работников Красноярского цементного завода организовано обучение по охране труда без отрыва от производства
06/02
МегаФон расширил сеть 4G в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: У красноярца Евгения Устюгова забирают золотую олимпийскую медаль

У красноярца Евгения Устюгова забирают золотую олимпийскую медаль

15 Февраля 2020 г.
Бывший спортсмен уличен в применении допинга в 2013-2014 годы
Новости Красноярска: Красноярцы выбрали место под новый ЗАГС

Красноярцы выбрали место под новый ЗАГС

16 Февраля 2020 г.
Он появится на правом берегу города
Новости Красноярска: Прокурор Березовского района арестован за взятку

Прокурор Березовского района арестован за взятку

14 Февраля 2020 г.
В надзорном ведомстве он работает с 2017 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19