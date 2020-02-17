На юге края четыре человека погибли от отравления газом

Четыре человека погибли накануне, отправившись угарным газом в поселке Опытное поле на юге Красноярского края края. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Все четверо находились в частном доме, установили правоохранители.

«Обнаружены тела 34-летней женщины и троих мужчин - 39-летнего сына хозяйки дома и его приятелей без внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным, 16 февраля мужчина пригласил в гости своих знакомых, с которыми распивал спиртные напитки, после чего все остались ночевать в доме, и кто-то из присутствующих закрыл заслонку печи», - рассказали в Следкоме.