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На юге края четыре человека погибли от отравления газом

Главная Происшествия
Красноярск
13:30 17 Февраля 2020
происшествия, красноярск, погибшие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Четыре человека погибли накануне, отправившись угарным газом в поселке Опытное поле на юге Красноярского края края. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного комитета. 

Все четверо находились в частном доме, установили правоохранители. 

«Обнаружены тела 34-летней женщины и троих мужчин - 39-летнего сына хозяйки дома и его приятелей без внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным, 16 февраля мужчина пригласил в гости своих знакомых, с которыми распивал спиртные напитки, после чего все остались ночевать в доме, и кто-то из присутствующих закрыл заслонку печи», - рассказали в Следкоме. 

Точную причину смерти установят после экспертизы. Другие обстоятельства трагедии выясняются. 

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