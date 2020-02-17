В Норильске менеджер пойдет под суд за махинации на 2 млн рублей

В Норильске осудят 39-летнюю сотрудницу коммерческой компании по продаже и установке дверей и окон. Женщина работала менеджером и придумала сомнительную финансовую схему, рассказали в краевой полиции.

Подозреваемая брала деньги с клиентов, но только часть из них она возвращала компании, на которую работала. Остальные средства она оставляла себе.

«Ущерб, причиненный предприятию, составил около 2 млн рублей», - рассказали в ведомстве.

На норильчанку завели уголовное дело по статье «присвоение или растрата в крупном размере». Ей грозит до десяти лет тюрьмы.

Отметим, что сейчас женщина находится под подпиской и невыезде и ждет суда.