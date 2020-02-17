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В Норильске менеджер пойдет под суд за махинации на 2 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
12:16 17 Февраля 2020
происшествия, красноярск, деньги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Норильске осудят 39-летнюю сотрудницу коммерческой компании по продаже и установке дверей и окон. Женщина работала менеджером и придумала сомнительную финансовую схему, рассказали в краевой полиции. 

Подозреваемая брала деньги с клиентов, но только часть из них она возвращала компании, на которую работала. Остальные средства она оставляла себе. 

«Ущерб, причиненный предприятию, составил около 2 млн рублей», - рассказали в ведомстве. 

На норильчанку завели уголовное дело по статье «присвоение или растрата в крупном размере». Ей грозит до десяти лет тюрьмы.

Отметим, что сейчас женщина находится под подпиской и невыезде и ждет суда.

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