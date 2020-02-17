Прокурора Березовского района оставили в СИЗО

Центральный районный суд Красноярска избрал меру пресечения для прокурора Березовского района края Бекхана Аслаханова. Его решено оставить под арестом на два месяца - до 13 апреля 2020 года, рассказали в высшей инстанции.

Напомним, районного прокурора подозревают в получении взятки в крупном размере. По предварительным данным следствия, Аслаханов при помощи своего брата и других знакомых 21 мая 2019 года получил от бизнесмена 500 тысяч рублей. Деньги предназначались за покровительство прокурора.

Брат Аслаханова также был задержан.

«Избрана мера пресечения Алихану Аслаханову за посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) – арест на 2 месяца до 13 апреля 2020 года», - пояснили в краевой суде.

В конце декабря 2019-го года по подозрению в получении взятки был арестован и.о. главного прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев. По решению суда он находится под стражей.