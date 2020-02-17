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В Красноярске арестовали организаторов незаконной миграции

Главная Происшествия
Красноярск
10:33 17 Февраля 2020
мигранты, происшествия, фсб
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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ФСБ пресекла в Красноярском крае и Новосибирской области незаконные каналы миграции - организаторы предоставляли иностранцам поддельные документы о продлении срока действия патента, рассказали в ведомстве. 

Силовики выявили две группы. Одна занималась подделкой документов для приезжих мигрантов - за 2019 год им удалось оставить в регионе более 200 нелегалов. В группировку входили два человека. 

Другая банда, по данным ФСБ, организовала незаконный вывоз несовершеннолетних
граждан РФ за пределы страны по фиктивным нотариально оформленным согласиям. Все фигуранты были задержаны.  

«29 января 2020 года в отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства России». Помимо этого, в Новосибирской области в отношении двоих фигурантов возбуждено уголовное дело за «пособничество в преступлении»», - рассказали в ведомстве. 

Теперь фигурантам грозит до семи лет тюрьмы. 

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