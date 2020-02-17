Водитель погиб в аварии с автобусом на краевой трассе

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Красноярск – Кодинск», попал в аварию на трассе в Абанском районе. На 155-м километре дороги «Канск-Абан-Богучаны» ему на «встречку» вылетел ВАЗ 2109.

В салоне автобуса находился 21 пассажир, из них никто за медицинской помощью не обращался, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Водитель отечественного автомобиля, который допустил столкновение с автобусом Hyuindai, умер по дороге в больницу. Его пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии.

Отметим, что людей отправили на попутной маршрутке в Богучаны. Дорожные полицейские продолжают устанавливать обстоятельства аварии.