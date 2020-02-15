Суд в Железногорске вынес приговор по делу о хищениях на космодроме Восточный

Двое красноярцев осуждены по делу о хищениях при строительстве космодрома Восточный. О приговоре Железногорского суда сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«По факту растраты и присвоения государственного имущества по статье 160 часть 4 осуждены замначальника главка «Спецстроя» Сергей Батукаев из Иркутска, руководитель проектов предприятия Наталья Буланцева из Волгограда, инженер подразделения по строительству космодрома «Восточный» Элиза Кучина из Красноярска и директора ООО «СК Северстрой», житель Красноярска Глеб Суховерков», - говорится в сообщении Красноярского краевого суда.

Согласно версии следствия, в 2015 году преступная группировка похитила 25 млн руб. Руководители составляли фиктивные документы о выполненных работах, аффилированных к членам преступной группы, было перечислено более 21 млн руб. Кроме того, члены группы выписали себе премии на 4 млн руб., уточнила пресс-служба краевого суда.

Элиза Кучина получила два года и девять месяцев колонии общего режима с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Глеб Суховерков приговорен к двум годам десяти месяцам общего режима.

Приговор может быть обжалован в Красноярском краевом суде.

Строительство Восточного в Амурской области ведется с 2012 года. По данным ТАСС, в 2014-2018 годах было выявлено 17 тыс. различных нарушений. Было возбуждено 140 уголовных дел, ущерб от преступлений оценивается в 11 млрд руб., из которых возвращено 3,5 млрд руб.

Фото: сайт космодрома «Восточный»