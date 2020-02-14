Три года строго режима получил «черный лесоруб» из Минусинска

Жителя Минусинска приговорили к трем годам строго режима за незаконную рубку леса в заказнике. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

Суд установил, что в феврале прошлого года мужчина незаконно срубил на территории «Анашенского бора» в Новоселовском лесничестве около 40 деревьев - среди них были и ценные сосны.

«В результате его незаконных действий лесному фонду России причинен ущерб на сумму свыше 1 млн рублей», - пояснили в ведомстве.

Суд признал жителя Минусинска виновным по двум статьям - «незаконная рубка лесных насаждений» и «кража». Помимо тюремного срока мужчине назначили штраф в размере 1 млн рублей. Иск подали чиновники министерства лесного хозяйства края.

Отметим, что пока приговор не вступил в законную силу.