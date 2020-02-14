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Три года строго режима получил «черный лесоруб» из Минусинска

Главная Происшествия
Красноярск
17:05 14 Февраля 2020
происшествия, красноярск, лес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Жителя Минусинска приговорили к трем годам строго режима за незаконную рубку леса в заказнике. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. 

Суд установил, что в феврале прошлого года мужчина незаконно срубил на территории «Анашенского бора» в Новоселовском лесничестве около 40 деревьев - среди них были и ценные сосны. 

«В результате его незаконных действий лесному фонду России причинен ущерб на сумму свыше 1 млн рублей», - пояснили в ведомстве. 

Суд признал жителя Минусинска виновным по двум статьям - «незаконная рубка лесных насаждений» и «кража». Помимо тюремного срока мужчине назначили штраф в размере 1 млн рублей. Иск подали чиновники министерства лесного хозяйства края. 

Отметим, что пока приговор не вступил в законную силу. 

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