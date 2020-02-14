Прокурор Березовского района арестован за взятку

Прокурора Березовского района Красноярского края подозревают в получении взятки. В здании ведомства проводятся обыски, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подробностей задержания прокурора пока нет. В ведомстве также не комментируют ситуацию.

На сайте надзорного органа указано, что должность прокурора Березовского района занимает 35-летний Бекхан Аслаханов. С 2013 года он успел поработать заместителем прокурора Свердловского района Красноярска, а в январе 2017-го стал руководителем ведомства в Березовском районе.

Напомним, в конце декабря 2019-го года по подозрению в получении взятки был арестован и.о. главного прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев. По решению суда он находится под стражей до 23 февраля текущего года.