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Прокурор Березовского района арестован за взятку

Главная Происшествия
Красноярск
12:07 14 Февраля 2020
происшествия, красноярск, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Прокурора Березовского района Красноярского края подозревают в получении взятки. В здании ведомства проводятся обыски, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Подробностей задержания прокурора пока нет. В ведомстве также не комментируют ситуацию. 

На сайте надзорного органа указано, что должность прокурора Березовского района занимает 35-летний Бекхан Аслаханов. С 2013 года он успел поработать заместителем прокурора Свердловского района Красноярска, а в январе 2017-го стал руководителем ведомства в Березовском районе. 

Напомним, в конце декабря 2019-го года по подозрению в получении взятки был арестован и.о. главного прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев. По решению суда он находится под стражей до 23 февраля текущего года. 

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