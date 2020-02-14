В краевом заповеднике поймали браконьеров

Инспекторы краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям задержали в «Краснотуранском бору» трех браконьеров. В заповедной зоне мужчины охотились на косулю. Инспекторы совместно с полицией изъяли у них карабин, нож, веревку и патроны. В заказнике были обнаружены три туши самцов сибирской косули.

Ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, составил 600 тысяч рублей, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе министерства экологии и рационального природопользования.

«Материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Браконьерам грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы до шести месяцев. Кроме того, нарушители обязаны возместить нанесенный природе ущерб», - добавили в ведомстве.

Отметим, что любая охота в особо охраняемых природных территориях – заповедниках и заказниках – запрещена.