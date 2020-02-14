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Сотрудников краевого Минздрава подозревают в халатности после смерти ребенка

Главная Происшествия
Красноярск
09:35 14 Февраля 2020
красноярск, происшествия, чиновники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении «неустановленных чиновников» краевого Минздрава. Их подозревают в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двухлетнего ребенка.

Мальчик со спинальной мышечной атрофией скончался из-за отсутствия дорогостоящего лекарства «Нусинерсен» («Спинраза»). При этом препарат ребенку с редким врожденным заболеванием был назначен по решению врачебной комиссии.

«Неустановленные должностные лица министерства отказались закупать данный препарат, сославшись на отсутствие финансирования. В результате халатного отношения к своим должностным обязанностям ребенок, не получивший должного лечения, скончался», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Следственного комитета.

Отметим, что прокуратура вынесла представление в адрес главы краевого Минздрава Бориса Немика «о незамедлительном принятии мер к обеспечению больных спинальной мышечной атрофией на бесплатной основе необходимыми им по жизненным показаниям лекарствами».

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