Норильчанам грозит семь лет тюрьмы за перепродажу пяти осетров

В Норильске двум братьям грозит серьезный тюремный срок за продажу краснокнижного осетра. На них завели уголовные дела по статье «незаконный оборот водных биологических ресурсов», рассказали в краевом следственном комитете.

По версии следствия, в конце 2019 года 41-летний норильчанин купил у неустановленного продавца около пяти особей осетра. Он хранил рыбу в гараже и собирался перепродать ее.