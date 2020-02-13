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Норильчанам грозит семь лет тюрьмы за перепродажу пяти осетров

Главная Происшествия
Красноярск
17:06 13 Февраля 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Норильске двум братьям грозит серьезный тюремный срок за продажу краснокнижного осетра. На них завели уголовные дела по статье «незаконный оборот водных биологических ресурсов», рассказали в краевом следственном комитете. 

По версии следствия, в конце 2019 года 41-летний норильчанин купил у неустановленного продавца около пяти особей осетра. Он хранил рыбу в гараже и собирался перепродать ее. 

«Его 33-летний брат, согласно ранее достигнутой между мужчинами договоренности, осуществлял реализацию рыбы. Он был задержан сотрудниками полиции с поличным в момент получения денег за проданного осетра. Ущерб, причиненный биологическим ресурсам, составил около 800 тысяч рублей», - пояснили в ведомстве. 

Статья 268 Уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание до семи лет тюрьмы - именно такой срок могут получить коммерсанты. Расследование продолжается. 

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