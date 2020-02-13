Норильчанам грозит семь лет тюрьмы за перепродажу пяти осетров

В Норильске двум братьям грозит серьезный тюремный срок за продажу краснокнижного осетра. На них завели уголовные дела по статье «незаконный оборот водных биологических ресурсов», рассказали в краевом следственном комитете.
По версии следствия, в конце 2019 года 41-летний норильчанин купил у неустановленного продавца около пяти особей осетра. Он хранил рыбу в гараже и собирался перепродать ее.
«Его 33-летний брат, согласно ранее достигнутой между мужчинами договоренности, осуществлял реализацию рыбы. Он был задержан сотрудниками полиции с поличным в момент получения денег за проданного осетра. Ущерб, причиненный биологическим ресурсам, составил около 800 тысяч рублей», - пояснили в ведомстве.
Статья 268 Уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание до семи лет тюрьмы - именно такой срок могут получить коммерсанты. Расследование продолжается.