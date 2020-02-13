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Сотрудников «КрасАвиа» обвинили в подлоге и мошенничестве

Главная Происшествия
Красноярск
13:20 13 Февраля 2020
происшествия, красноярск, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники компании «КрасАвиа» обвиняются в мошенничестве и служебном подлоге. Под суд отправят заведующую складом ГСМ и начальника службы топливообеспечения филиала. Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте. 

Преступления в краевой авиакомпании совершались с марта 2016-го по август 2018-го года. Обвиняемые трудоустроили в «КрасАвиа» родственницу заведующей складом. 

«После фиктивного трудоустройства обвиняемая более двух лет предоставляла подписанные начальником службы топливообеспечения подложные табели учета рабочего времени и листки нетрудоспособности. Заработная плата и пособие поступали на карту родственницы», - установили следователи. 

Предприятию был нанесен ущерб в размере 570 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено против обоих фигурантов - оно уже направлено в суд для рассмотрения. 

Напомним, бывший гендиректор авиакомпании «КрасАвиа» Валерий Мордань в прошлом году приговорен к четырем годам тюрьмы за взятки. Осужденный также должен будет заплатить штраф в размере 8 млн рублей.

Фото: «КрасАвиа»

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