Сотрудников «КрасАвиа» обвинили в подлоге и мошенничестве

Сотрудники компании «КрасАвиа» обвиняются в мошенничестве и служебном подлоге. Под суд отправят заведующую складом ГСМ и начальника службы топливообеспечения филиала. Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

Преступления в краевой авиакомпании совершались с марта 2016-го по август 2018-го года. Обвиняемые трудоустроили в «КрасАвиа» родственницу заведующей складом.

«После фиктивного трудоустройства обвиняемая более двух лет предоставляла подписанные начальником службы топливообеспечения подложные табели учета рабочего времени и листки нетрудоспособности. Заработная плата и пособие поступали на карту родственницы», - установили следователи.

Предприятию был нанесен ущерб в размере 570 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено против обоих фигурантов - оно уже направлено в суд для рассмотрения.

Напомним, бывший гендиректор авиакомпании «КрасАвиа» Валерий Мордань в прошлом году приговорен к четырем годам тюрьмы за взятки. Осужденный также должен будет заплатить штраф в размере 8 млн рублей.

Фото: «КрасАвиа»