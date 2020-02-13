Машина слетела с Копыловского моста в Красноярске

Красноярка за рулем иномарки Nissan слетела с Копыловского моста. Авария произошла накануне.

Автоледи двигалась вниз по ул. Копылова в направлении съезда к ул. Робеспьера. На скользкой дороге машину занесло, она снесла ограждение и упала с путепровода.

В результате автомобиль опрокинулся на крышу. По словам очевидцев, на место выехала «скорая». Автомобилистке потребовалась медицинская помощь, женщина получила травмы. Причины аварии устанавливают сотрудники ГИБДД, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что после февральской оттепели на дорогах Красноярска сохраняется сильная гололедица.

