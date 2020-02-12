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Трое детей пострадали в ДТП на Матросова из-за халатности родителей

Главная Происшествия
Красноярск
14:29 12 Февраля 2020
происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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На ул. Матросова в ДТП пострадали трое детей. Авария на правом берегу Красноярска произошла накануне, сообщили в ГИБДД. 

Водитель автомобиля Nissan при повороте столкнулся с иномаркой Mazda. Во второй машине ехали трое детей - мальчики 5 и 6 лет перевозились без специальных удерживающих устройств. Двухмесячную девочку красноярка держала в момент ДТП на руках. 

«В результате столкновения все дети получили травмы, в том числе и переломы», - пояснили в ведомстве. 

На водителя завели административное дело за «нарушение требований к перевозке детей». Штраф составляет 3 тысячи рублей. 

Напомним, вчера произошла еще одна серьезная авария с участием несовершеннолетних. 15 детей ехали с творческого конкурса в Красноярске и попали в ДТП в Балахтинском районе. Перевозка была незаконной. В результате происшествия пострадали трое танцоров. 

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