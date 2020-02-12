Жительница края заказала у мошенников эксклюзивную посуду из фарфора

Жительница Богучанского района нарвалась на мошенников при покупке эксклюзивной посуды в интернете. Женщина собирает редкие керамические изделия - свою коллекцию она хотела пополнить сервизом на 340 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по краю.

Жительница поселка Таежный нашла группу по продаже кухонной утвари в социальных сетях - она связалась с продавцом и перечислила ему деньги за товар. Потерпевшая перевела всю сумму на счет мошенников, но свой заказ так и не получила. На ее сообщения больше никто не отвечал, пояснили в ведомстве.

«По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК «мошенничество». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы», - рассказали в ведомстве.

Сейчас правоохранители занимаются поисками аферистов.