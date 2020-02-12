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Жительница края заказала у мошенников эксклюзивную посуду из фарфора

Главная Происшествия
Красноярск
13:00 12 Февраля 2020
происшествия, красноярск, мошенники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Жительница Богучанского района нарвалась на мошенников при покупке эксклюзивной посуды в интернете. Женщина собирает редкие керамические изделия - свою коллекцию она хотела пополнить сервизом на 340 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по краю. 

Жительница поселка Таежный нашла группу по продаже кухонной утвари в социальных сетях - она связалась с продавцом и перечислила ему деньги за товар. Потерпевшая перевела всю сумму на счет мошенников, но свой заказ так и не получила. На ее сообщения больше никто не отвечал, пояснили в ведомстве.  

«По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК «мошенничество». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы», - рассказали в ведомстве. 

Сейчас правоохранители занимаются поисками аферистов. 

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