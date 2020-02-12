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В Зеленой Роще стая бродячих собак напала на ребенка

Главная Происшествия
Красноярск
08:55 12 Февраля 2020
происшествия, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Очередное нападение бродячих собак на ребенка произошло в Красноярске. Родители третьеклассника рассказали, что на мальчика набросилась стая из 5-6 животных во дворе дома на пр. Ульяновский в Зеленой Роще. От рваных ран ребенка спасла верхняя одежда – мальчик отправился в травмпункт с многочисленными гематомами, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Приму». Местные жители рассказывают, что собаки в микрорайоне часто ведут себя агрессивно и нападают на прохожих.

«Видела, как люди просто брали ребенка на руки, потому что стая бежит, ребенок маленький. 2-3 года. Я все это вижу. Я звонила и в 005, и в департамент, на что мне отвечали: ваши проблемы, ваши соседи кормят собак. Проблема ваша, не города Красноярска», - рассказывает жительница пр. Ульяновский Снежана Вингердт.

В департаменте горхозяйства сообщили, что в этом году подрядчики уже отловили 134 собаки по заявкам красноярцев. Пять особей признаны агрессивными, на улицу их больше не выпустят.

Отметим, что этой зимой нападения собак на детей в Красноярске и городах края
происходят регулярно. Так, в начале февраля в Ачинске агрессивные псы искусали 4-летнюю девочку. Собаки разорвали шапку, которая была на ребенке, и укусили ребенка за глаз.

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