В Зеленой Роще стая бродячих собак напала на ребенка

Очередное нападение бродячих собак на ребенка произошло в Красноярске. Родители третьеклассника рассказали, что на мальчика набросилась стая из 5-6 животных во дворе дома на пр. Ульяновский в Зеленой Роще. От рваных ран ребенка спасла верхняя одежда – мальчик отправился в травмпункт с многочисленными гематомами, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Приму». Местные жители рассказывают, что собаки в микрорайоне часто ведут себя агрессивно и нападают на прохожих.

«Видела, как люди просто брали ребенка на руки, потому что стая бежит, ребенок маленький. 2-3 года. Я все это вижу. Я звонила и в 005, и в департамент, на что мне отвечали: ваши проблемы, ваши соседи кормят собак. Проблема ваша, не города Красноярска», - рассказывает жительница пр. Ульяновский Снежана Вингердт.

В департаменте горхозяйства сообщили, что в этом году подрядчики уже отловили 134 собаки по заявкам красноярцев. Пять особей признаны агрессивными, на улицу их больше не выпустят.

Отметим, что этой зимой нападения собак на детей в Красноярске и городах края

происходят регулярно. Так, в начале февраля в Ачинске агрессивные псы искусали 4-летнюю девочку. Собаки разорвали шапку, которая была на ребенке, и укусили ребенка за глаз.