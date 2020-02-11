Жильцов экстренно эвакуировали из аварийного дома в Боготоле

В Боготоле двухэтажный дом на 16 квартир начал разрушаться - жильцов эвакуировали, они на время разместились у родственников, рассказали в краевом правительстве.

Накануне на одной из стен дома образовалась трещина - здание оцепили сотрудники полиции, периметр аварийного дома оградили лентой. Также пришлось отключить свет, отопление и водоснабжение. Спустя сутки некоторые жильцы согласились временно заселиться в помещения городского мобильного фонда.

«В муниципалитете состоялось заседание комиссии по ЧС и объявлен режим «чрезвычайная ситуация». Жителям аварийного дома снова предложили занять жилые помещения городского маневренного фонда, 8 семей воспользовались этим предложением», - пояснили в правительстве.

Сейчас решается вопрос о расселении аварийного дома по госпрограмме. Жильцам планируют предоставить новые квартиры в 2020 году.