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Группа детей возвращалась с танцевального конкурса в Красноярске и попала в ДТП

Главная Происшествия
Красноярск
15:25 11 Февраля 2020
происшествия, красноярск, авария
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Богучанском районе микроавтобус перевозил группу детей из Красноярска и попал в ДТП. В результате аварии пострадали трое несовершеннолетних, сообщили в ГУ МВД по краю. 

Столкновение произошло 11 февраля в 10:00 на 6 км трассы «Богучаны-Юрубчен-Байкит». Микроавтобус врезался в грузовой автомобиль с полуприцепом, который ехал в попутном направлении. Всего в салоне находились 15 детей в возрасте от 10 до 12 лет, трое обратились за медицинской помощью. 

«Дети возвращались с танцевального конкурса, проходившего в Красноярске. Из краевого центра они вместе с 5 сопровождающими приехали на поезде до ж/д станции поселка Таежный. Оттуда микроавтобус должен был доставить их до места жительства в п. Ангарский», - выяснили в ведомсвте. 

Позже полицейские установили, что перевозка детей была незаконной - никто не уведомлял ГИБДД о передвижении несовершеннолетних. 

В результате на 59-летнего водителя микроавтобуса завели административное дело. Правоохранителям предстоит проверить деятельность перевозчика, которому принадлежит транспорт. Информацию обещают направить в краевое правительство. 

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