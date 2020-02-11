Группа детей возвращалась с танцевального конкурса в Красноярске и попала в ДТП

В Богучанском районе микроавтобус перевозил группу детей из Красноярска и попал в ДТП. В результате аварии пострадали трое несовершеннолетних, сообщили в ГУ МВД по краю.

Столкновение произошло 11 февраля в 10:00 на 6 км трассы «Богучаны-Юрубчен-Байкит». Микроавтобус врезался в грузовой автомобиль с полуприцепом, который ехал в попутном направлении. Всего в салоне находились 15 детей в возрасте от 10 до 12 лет, трое обратились за медицинской помощью.

«Дети возвращались с танцевального конкурса, проходившего в Красноярске. Из краевого центра они вместе с 5 сопровождающими приехали на поезде до ж/д станции поселка Таежный. Оттуда микроавтобус должен был доставить их до места жительства в п. Ангарский», - выяснили в ведомсвте.

Позже полицейские установили, что перевозка детей была незаконной - никто не уведомлял ГИБДД о передвижении несовершеннолетних.

В результате на 59-летнего водителя микроавтобуса завели административное дело. Правоохранителям предстоит проверить деятельность перевозчика, которому принадлежит транспорт. Информацию обещают направить в краевое правительство.