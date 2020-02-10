Boeing готовится к экстренной посадке в Красноярске

Boeing 737 авиакомпании Nordstar готовится к посадке в аэропорту Красноярска из-за подкрылков, которые не убрались после взлета. Самолет выполнял рейс в столицу, сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани.

На борту находятся более 100 человек. Экипаж после взлета принял решение вернуться в аэропорт вылета. Сейчас судно вырабатывает топливо в воздухе.

На борту самолета более 170 человек. Расчетное время посадки – 16:20 по местному времени. После посадки пассажиров пересадят на резервный борт, который отправится в Домодедово.