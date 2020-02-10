Микроавтобус с пьяным водителем остановили по пути в Красноярск

На 713 км трассы Р-255 «Сибирь» сотрудники ГИБДД остановили микроавтобус Ford. Поводом стало нарушение ПДД - водитель не уступил дорогу пешеходам на «зебре».

Как рассказали в ведомстве, микроавтобус перевозил четверых пассажиров по маршруту «Боготол-Красноярск». У 61-летнего водителя транспорта были признаки алкогольного опьянения, ему предложили пройти тест.

«Освидетельствование специальным прибором показало наличие спиртного в выдыхаемом воздухе – 0,23 мг/л», - говорится в сообщении.

Теперь водителю грозит два штрафа и лишение прав на срок до двух лет - за непредоставление преимущества пешеходам и пьяное вождение.

Пассажиров доставили в Красноярск попутным транспортном. Полицейские проводят проверку на предприятии, которому принадлежит автобус.

Напомним, подобный инцидент произошел на прошлой неделе в краевом центре - водитель управлял пассажирским транспортом под наркотиками.