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Микроавтобус с пьяным водителем остановили по пути в Красноярск

Главная Происшествия
Красноярск
12:34 10 Февраля 2020
происшествия, красноярск, автобус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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На 713 км трассы Р-255 «Сибирь» сотрудники ГИБДД остановили микроавтобус Ford.  Поводом стало нарушение ПДД - водитель не уступил дорогу пешеходам на «зебре». 

Как рассказали в ведомстве, микроавтобус перевозил четверых пассажиров по маршруту «Боготол-Красноярск». У 61-летнего водителя транспорта были признаки алкогольного опьянения, ему предложили пройти тест. 

 

«Освидетельствование специальным прибором показало наличие спиртного в выдыхаемом воздухе – 0,23 мг/л», - говорится в сообщении. 

Теперь водителю грозит два штрафа и лишение прав на срок до двух лет - за непредоставление преимущества пешеходам и пьяное вождение. 

Пассажиров доставили в Красноярск попутным транспортном. Полицейские проводят проверку на предприятии, которому принадлежит автобус. 

Напомним, подобный инцидент произошел на прошлой неделе в краевом центре - водитель управлял пассажирским транспортом под наркотиками. 

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