На Таймыре школьнику грозит срок за купленный в интернете аттестат

На севере Красноярского края на 17-летнего школьника завели уголовное дело за поддельный аттестат, сообщили в ГУ МВД по региону.

Парень купил документ в интернете. Он поступил по нему в одно из образовательных учреждений Таймыра и даже посещал занятия в течение месяца.

«При запросе документов из общеобразовательного учреждения выяснилось, что северянин до сих пор является учеником школы, при этом аттестат о среднем (полном) общем образовании данным учреждением ему не выдавался, регистрационный номер предоставленного аттестата в книге выдачи документов не значился», - пояснили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело - школьнику грозит до года тюрьмы. Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в виде обязательства о явке.