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На Таймыре школьнику грозит срок за купленный в интернете аттестат

Главная Происшествия
Красноярск
12:08 10 Февраля 2020
происшествия, красноярск, интернет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На севере Красноярского края на 17-летнего школьника завели уголовное дело за поддельный аттестат, сообщили в ГУ МВД по региону. 

Парень купил документ в интернете. Он поступил по нему в одно из образовательных учреждений Таймыра и даже посещал занятия в течение месяца. 

«При запросе документов из общеобразовательного учреждения выяснилось, что северянин до сих пор является учеником школы, при этом аттестат о среднем (полном) общем образовании данным учреждением ему не выдавался, регистрационный номер предоставленного аттестата в книге выдачи документов не значился», - пояснили в ведомстве. 

По данному факту возбуждено уголовное дело - школьнику грозит до года тюрьмы. Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в виде обязательства о явке. 

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