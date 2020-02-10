В Эвенкии полицейские задержали браконьеров с тушей лося

В Эвенкии полицейские задержали браконьеров, которые перевозили тушу лося. Силовики остановили автомобиль на посту Горный для проверки документов. В прицепе машины были части застреленного животного, также двое мужчин везли огнестрельное охотничье ружье.

«В ходе доследственной проверки сотрудники полиции установили, что лось был добыт в общедоступных охотничьих угодьях, расположенных в 200 км от поселка Тура Эвенкийского района. Сумма причиненного ущерба составила 80 тысяч рублей», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевой полиции.

Документов на добычу и транспортировку животного у мужчин не было. За незаконную охоту им грозит до двух лет лишения свободы. Чтобы установить роль каждого из браконьеров в совершении преступления, назначены баллистическая и биологическая экспертизы.