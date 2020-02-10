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В Красноярске присяжные оправдали внука за убийство прабабушки «из жалости»

Главная Происшествия
Красноярск
08:30 10 Февраля 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске внука, который убил престарелую прабабушку из жалости, отпустили из зала суда. Решение в краевом суде вынесли присяжные заседатели.

Около года назад 22-летний парень убил женщину, которая находилась в беспомощном состоянии. Он объяснил, что таким образом хотел облегчить ее страдания, а также участь ухаживающей за ней родственницы.

«Присяжные огласили свой вердикт – единогласно решили, что преступление имело место и пожилая женщина была убита, но на вопрос- доказано ли, что парень совершил убийство мнения присяжных разделились. Трое из заседателей посчитали, что доказано, пятеро - не доказано», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого суда.

По решению присяжных молодой человек был освобожден от ареста в зале суда.

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