В Красноярске обнаружили подпольную нарколабораторию

Красноярские полицейские ликвидировали нарколабораторию. По подозрению в ее организации задержано три человека, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Подпольное производство крупных партий синтетического наркотика было организовано в съемной квартире. Сбыт предполагалось организовать через интернет-магазин.

«Сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 200 грамм уже готового наркотика. Кроме того, были изъяты специальное оборудование для синтеза «соли» весы, реагенты, колбы, полиэтиленовый пакет с наркотическими средствами, приготовленными для дальнейшего сбыта путем закладок в тайниках», - рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Красноярскому краю.

В отношении задержанных (двое мужчин в возрасте 22 лет и женщина 24 года) возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Фото: сайт главного управления МВД России по Красноярскому краю