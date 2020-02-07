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В Боготоле 6-летняя девочка умерла от старой травмы

Главная Происшествия
Красноярск
16:55 7 Февраля 2020
происшествия, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Боготоле умерла 6-летняя девочка, причиной смерти стала старая травма головы. Об этом сообщили в краевом следственном комитете. 

Так, пять лет назад на девочку упал незакрепленный газовый баллон - его принесли в квартиру, чтобы надуть шары. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму. 

«В дальнейшем она в тяжелом состоянии находилась дома с родителями, где спустя пять скончалась. Причиной смерти малолетнего ребенка стали последствия черепно-мозговой травмы, полученной в январе 2015 года. Семья, где проживала девочка, характеризуется положительно, родители заботятся еще о двух детях», - рассказали в ведомстве. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Следователи опрашивают свидетелей и проводят экспертизы. 

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