В Боготоле 6-летняя девочка умерла от старой травмы

В Боготоле умерла 6-летняя девочка, причиной смерти стала старая травма головы. Об этом сообщили в краевом следственном комитете.

Так, пять лет назад на девочку упал незакрепленный газовый баллон - его принесли в квартиру, чтобы надуть шары. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму.

«В дальнейшем она в тяжелом состоянии находилась дома с родителями, где спустя пять скончалась. Причиной смерти малолетнего ребенка стали последствия черепно-мозговой травмы, полученной в январе 2015 года. Семья, где проживала девочка, характеризуется положительно, родители заботятся еще о двух детях», - рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Следователи опрашивают свидетелей и проводят экспертизы.