Малочисленным северным оленям из Таймыра теперь угрожает бешенство

Для северных оленей из полуострова Таймыр появилась новая угроза - это вспышка бешенства. Тревожный сигнал поступил из Тазовского района, что на Ямале. Эти территории граничат с таймырскими поселками Носок и Тухард.

Так, за зиму от бешенства на Ямале погибли 12 оленей. Смертельное заболевание принесли песцы. Это довольно редкое явление в домашних стадах, но тем не менее, северяне готовятся к худшему.

«Информация приходит от самих оленеводов, что животные проявляют нестандартное поведение: перестают бояться человека, проявляют агрессию к другим животным, отказываются от корма», — пояснил и.о начальника Таймыркого отдела ветеринарии Константин Агапов.

Пока ситуация находится под контролем - бешенство не передается привитым животным. В связи со вспышкой заболевания в стадах организован мониторинг.

Пастухам необходимо дождаться весны - тогда на Таймыр поступил вакцина от бешенства. Прививки можно будет поставить летом. В планах также раскладка вакцин для диких оленей на территории, граничащей с Ямалом.