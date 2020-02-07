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Малочисленным северным оленям из Таймыра теперь угрожает бешенство

Главная Происшествия
Красноярск
16:15 7 Февраля 2020
общество, происшествия, красноярск, животные
Источник:
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Для северных оленей из полуострова Таймыр появилась новая угроза - это вспышка бешенства. Тревожный сигнал поступил из Тазовского района, что на Ямале. Эти территории граничат с таймырскими поселками Носок и Тухард. 

Так, за зиму от бешенства на Ямале погибли 12 оленей. Смертельное заболевание принесли песцы. Это довольно редкое явление в домашних стадах, но тем не менее, северяне готовятся к худшему. 

«Информация приходит от самих оленеводов, что животные проявляют нестандартное поведение: перестают бояться человека, проявляют агрессию к другим животным, отказываются от корма», — пояснил и.о начальника Таймыркого отдела ветеринарии Константин Агапов.

Пока ситуация находится под контролем - бешенство не передается привитым животным. В связи со вспышкой заболевания в стадах организован мониторинг. 

Пастухам необходимо дождаться весны - тогда на Таймыр поступил вакцина от бешенства. Прививки можно будет поставить летом. В планах также раскладка вакцин для диких оленей на территории, граничащей с Ямалом.

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