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В Красноярске водитель управлял автобусом под наркотиками

Главная Происшествия
Красноярск
08:55 7 Февраля 2020
происшествия, наркотики
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Инспекторы ГИБДД во время рейда в микрорайоне Солнечный остановили водителя автобуса с признаками наркотического опьянения. Дорожные полицейские отметили, что мужчина вел себя неадекватно - от процедуры освидетельствования он отказался.

В кабине автобуса инспекторы обнаружили сверток с веществом коричневого цвета – его направили на экспертизу.

«По результатам исследования будет принято процессуальное решение. В отношении 48-летнего мужчины, управлявшего автобусом, был составлен административный материал за «невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования», - отметили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Водителю грозит лишение прав до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. Перевозчик также может быть привлечен к ответственности.

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