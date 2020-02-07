В Красноярске водитель управлял автобусом под наркотиками

Инспекторы ГИБДД во время рейда в микрорайоне Солнечный остановили водителя автобуса с признаками наркотического опьянения. Дорожные полицейские отметили, что мужчина вел себя неадекватно - от процедуры освидетельствования он отказался.

В кабине автобуса инспекторы обнаружили сверток с веществом коричневого цвета – его направили на экспертизу.

«По результатам исследования будет принято процессуальное решение. В отношении 48-летнего мужчины, управлявшего автобусом, был составлен административный материал за «невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования», - отметили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Водителю грозит лишение прав до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. Перевозчик также может быть привлечен к ответственности.