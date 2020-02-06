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Снежная лавина перекрыла дорогу в Курагинском районе

Главная Происшествия
Красноярск
15:40 6 Февраля 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Лавина сошла на дорогу на юге Красноярского края. Массы снега обрушились на 27-м км трассы «Курагино-Черемшанка», рассказали 6 февраля в КрУДоре. 

«В результате схода снежной лавины объемом около 150 м³ движение транспортных средств на участке автодороги временно ограничено», - предупредили в ГИБДД. 

В результате ЧП никто не пострадал - на трассе в тот момент не было машин. Сейчас проезжую часть очищают от снега, задействованы три единицы спецтехники. 

Водителям рекомендуют объезжать данный участок в Курагинском районе в период оттепели - он является лавиноопасным. 

Фото: КрУДор

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