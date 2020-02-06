Снежная лавина перекрыла дорогу в Курагинском районе

Лавина сошла на дорогу на юге Красноярского края. Массы снега обрушились на 27-м км трассы «Курагино-Черемшанка», рассказали 6 февраля в КрУДоре.

«В результате схода снежной лавины объемом около 150 м³ движение транспортных средств на участке автодороги временно ограничено», - предупредили в ГИБДД.

В результате ЧП никто не пострадал - на трассе в тот момент не было машин. Сейчас проезжую часть очищают от снега, задействованы три единицы спецтехники.

Водителям рекомендуют объезжать данный участок в Курагинском районе в период оттепели - он является лавиноопасным.

Фото: КрУДор