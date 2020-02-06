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«7 ДТП с участием 29 автомобилей»: в ГИБДД рассказали об утреннем коллапсе под Красноярском

Главная Происшествия
Красноярск
12:31 6 Февраля 2020
происшествия, красноярск, авария
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники ГИБДД уточнили информацию о массовом столкновении машин на дороге «Глубокий обход Красноярска». Утром, 6 февраля, там зафиксировано семь ДТП с участием 29 автомобилей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

«В результате аварий два человека обратились за медпомощью и проходят обследование, травмы не угрожают жизни», - рассказали в ведомстве.  

Участниками массовых ДТП стали не только легковые автомобили, но и груженные фуры. Движение на объездной дороге пока ограничено. 

«Место происшествия можно объехать по ул. Пограничников, Гайдашовка и Северное шоссе», - пояснили в ГИБДД. 

Напомним, причиной массового столкновения автомобилей в Емельяновском районе стала плохая видимость. Утром Красноярск и его окрестности накрыл сильнейший туман. 

Фото: ГИБДД

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