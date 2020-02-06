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Под Красноярском из-за сильного тумана столкнулись десять машин

Главная Происшествия
Красноярск
10:20 6 Февраля 2020
происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Емельяновском районе около деревни Сухая Балка утром, 6 февраля, столкнулись десять автомобилей, в их числе есть и грузовые машины. Причиной массовой аварии стал плотный туман, сообщили в ГИБДД. О пострадавших пока ничего неизвестно. 

«В настоящее время движение по глубокому объезду Красноярска перекрыто в обоих направлениях. В результате ограниченной видимости из-за погодных условий столкнулось более десяти автомобилей, в том числе грузовых», - пояснили в ведомстве.

Сейчас дорожные полицейские решают, как можно объехать опасный участок. Водителей просят соблюдать осторожность - плотная дымка может продержаться до середины дня. Туман образовался из-за резкого перепада температур - это не свойственно для февраля. 

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