Под Красноярском из-за сильного тумана столкнулись десять машин

В Емельяновском районе около деревни Сухая Балка утром, 6 февраля, столкнулись десять автомобилей, в их числе есть и грузовые машины. Причиной массовой аварии стал плотный туман, сообщили в ГИБДД. О пострадавших пока ничего неизвестно.

«В настоящее время движение по глубокому объезду Красноярска перекрыто в обоих направлениях. В результате ограниченной видимости из-за погодных условий столкнулось более десяти автомобилей, в том числе грузовых», - пояснили в ведомстве.

Сейчас дорожные полицейские решают, как можно объехать опасный участок. Водителей просят соблюдать осторожность - плотная дымка может продержаться до середины дня. Туман образовался из-за резкого перепада температур - это не свойственно для февраля.