5 февраля
Красноярск
погода 0 °C
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Шарыповский бизнесмен пытался выкупить у полицейского машины с древесиной

Главная Происшествия
Красноярск
15:55 5 Февраля 2020
происшествия, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Предприниматель из Шарыповского района предложил взятку сотруднику полиции - бизнесмен пытался незаконно провезти лес, не имея при этом никаких документов на транспортировку древесины. Чтобы избежать штрафа, владелец одного из лесопромышленных предприятий предложил правоохранителю 15 тысяч рублей. Взамен он просил пропустить машины с лесом. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Следком. 

«Сотрудник ОВД предупредил гражданина об уголовной ответственности, однако тот проигнорировал информацию. На место была вызвана следственно-оперативная группа, злоумышленник задержан при передаче денег», - пояснили в ведомстве. 

На бизнесмена завели уголовное дело - ему грозит до восьми лет тюрьмы. Лесопромышленное предприятие также ждут проверки. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске водитель сбил школьницу и скрылся

В Красноярске водитель сбил школьницу и скрылся

5 Февраля 2020 г.
Теперь полицейские ищут свидетелей аварии
Новости Красноярска: Ночью в Красноярске загорелось офисное здание

Ночью в Красноярске загорелось офисное здание

5 Февраля 2020 г.
Никто не пострадал
Новости Красноярска: Стая бродячих собак напала на ребенка в Ачинске

Стая бродячих собак напала на ребенка в Ачинске

5 Февраля 2020 г.
Девочке искусали лицо
Новости Красноярска: Красноярца приговорили к 16 годам тюрьмы за двойное убийство

Красноярца приговорили к 16 годам тюрьмы за двойное убийство

4 Февраля 2020 г.
Мужчина расправился с бывшим супругом своей жены и его сожительницей
Новости Красноярска: Суд продлил арест красноярской чиновнице Ирине Тюриной

Суд продлил арест красноярской чиновнице Ирине Тюриной

4 Февраля 2020 г.
Ее подозревают в получении взяток
Новости Красноярска: Офтальмологи сохранили выбитый глаз школьнику из Иланского района

Офтальмологи сохранили выбитый глаз школьнику из Иланского района

4 Февраля 2020 г.
Подростка отправят на обследование в Москву
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Бывшая телеведущая из Красноярска вошла в состав нового правительства России

Бывшая телеведущая из Красноярска вошла в состав нового правительства России

5 Февраля 2020 г.
Екатерина Пешкова занимает должность в департаменте организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития
Новости Красноярска: Красноярск готовится к покупке новых троллейбусов и трамваев

Красноярск готовится к покупке новых троллейбусов и трамваев

3 Февраля 2020 г.
Планируется приобрести 50 единиц электротранспорта
Новости Красноярска: В Ачинске продолжается дискуссия по увеличению продолжительности жизни мужчин

В Ачинске продолжается дискуссия по увеличению продолжительности жизни мужчин

31 Января 2020 г.
Мэрия собирает мнения
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19