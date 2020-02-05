Шарыповский бизнесмен пытался выкупить у полицейского машины с древесиной

Предприниматель из Шарыповского района предложил взятку сотруднику полиции - бизнесмен пытался незаконно провезти лес, не имея при этом никаких документов на транспортировку древесины. Чтобы избежать штрафа, владелец одного из лесопромышленных предприятий предложил правоохранителю 15 тысяч рублей. Взамен он просил пропустить машины с лесом. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Следком.

«Сотрудник ОВД предупредил гражданина об уголовной ответственности, однако тот проигнорировал информацию. На место была вызвана следственно-оперативная группа, злоумышленник задержан при передаче денег», - пояснили в ведомстве.

На бизнесмена завели уголовное дело - ему грозит до восьми лет тюрьмы. Лесопромышленное предприятие также ждут проверки.