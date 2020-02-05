В Красноярске водитель сбил школьницу и скрылся

На правом берегу Красноярска неизвестный водитель сбил 16-летнюю школьницу - теперь его разыскивает полиция. Авария произошла 31 января в 19:00 на пр. Красноярский рабочий, 80, сообщили в ГИБДД.

Девушка переходила дорогу по правилам, однако на «зебре» ее сбил автомобиль. Водитель не остановился, он уехал с места аварии.

«Девушка от испуга не запомнила приметы автомобиля. Призываем всех, кто видел данное ДТП или располагает записью видеорегистратора, позвонить в дежурную часть ГИБДД Красноярска», - просят в ГИБДД.

Отметим, что за оставление места ДТП водителю грозит лишение прав или административный арест.

Фото: ГИБДД