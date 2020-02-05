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Ночью в Красноярске загорелось офисное здание

Главная Происшествия
Красноярск
10:28 5 Февраля 2020
происшествия, пожар, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В Железнодорожном районе Красноярска минувшей ночью загорелось офисное здание - пожар начался в 1:30 в трехэтажном строении по ул. Красной звезды,1. Об этом сообщается в оперативных сводках ГУ МЧС по региону. 

Когда спасатели прибыли на место ЧП, огонь успел распространиться на втором и третьем этажах административного здания. Площадь возгорания составила 60 кв. м. 

«В 02:49 пожар был локализован. На тушение всего привлекается 53 человека, 20 единиц техники», - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. 

Спасатели более девяти часов пытаются полностью ликвидировать возгорание. Что стало причиной ЧП, пока неизвестно.   

По предварительным данным, в результате ночного пожара никто не пострадал - внутри здания никого не было. 

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