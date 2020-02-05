Ночью в Красноярске загорелось офисное здание

В Железнодорожном районе Красноярска минувшей ночью загорелось офисное здание - пожар начался в 1:30 в трехэтажном строении по ул. Красной звезды,1. Об этом сообщается в оперативных сводках ГУ МЧС по региону.

Когда спасатели прибыли на место ЧП, огонь успел распространиться на втором и третьем этажах административного здания. Площадь возгорания составила 60 кв. м.

«В 02:49 пожар был локализован. На тушение всего привлекается 53 человека, 20 единиц техники», - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Спасатели более девяти часов пытаются полностью ликвидировать возгорание. Что стало причиной ЧП, пока неизвестно.

По предварительным данным, в результате ночного пожара никто не пострадал - внутри здания никого не было.