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Стая бродячих собак напала на ребенка в Ачинске

Главная Происшествия
Красноярск
08:55 5 Февраля 2020
красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Бродячие собаки в Ачинске искусали ребенка. По словам родителей пострадавшей, псы накинулись на 4-летнюю девочку, когда она гуляла со старшим братом. Собаки разорвали шапку, которая была на ребенке, и укусили за глаз. Брату удалось отогнать агрессивных животных.

На «скорой» девочку увезли в детскую хирургию - врачи наложили три шва. Сейчас она чувствует себя удовлетворительно, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, в январе на ул. Шевченко в Красноярске бродячие собаки, среди которых были и чипированные особи, набросились на подростка 12-13 лет. В конце прошлого года в Черемушках на 9-летнего мальчика также накинулись агрессивные псы. Ребенку потребовалось провести несколько операций.

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