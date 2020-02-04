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Красноярца приговорили к 16 годам тюрьмы за двойное убийство

Главная Происшествия
Красноярск
16:49 4 Февраля 2020
происшествия, красноярск, тюрьма
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Краевой суд отправил красноярца в колонию строгого режима на 16 лет. Мужчину обвинили в двойном убийстве - он расправился с бывшим супругом своей жены и его сожительницей, рассказали в региональной прокуратуре. 

В материалах дела говорится, что красноярец приехал в квартиру к бывшему мужу жены, чтобы обсудить вопрос содержания их общего ребенка. 

«В процессе распития спиртных напитков произошла словесная перепалка, переросшая в драку. В ходе конфликта мужчина нанес хозяину квартиры и его гражданской жене удары металлической мясорубкой и ножом по различным частям тела и голове, причинив им телесные повреждения, не совместимые с жизнью» - рассказали в ведомстве. 

Пока приговор не вступил в законную силу. У обвиняемого есть время на обжалование решения суда. 

 

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