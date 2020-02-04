Красноярца приговорили к 16 годам тюрьмы за двойное убийство

Краевой суд отправил красноярца в колонию строгого режима на 16 лет. Мужчину обвинили в двойном убийстве - он расправился с бывшим супругом своей жены и его сожительницей, рассказали в региональной прокуратуре.

В материалах дела говорится, что красноярец приехал в квартиру к бывшему мужу жены, чтобы обсудить вопрос содержания их общего ребенка.

«В процессе распития спиртных напитков произошла словесная перепалка, переросшая в драку. В ходе конфликта мужчина нанес хозяину квартиры и его гражданской жене удары металлической мясорубкой и ножом по различным частям тела и голове, причинив им телесные повреждения, не совместимые с жизнью» - рассказали в ведомстве.

Пока приговор не вступил в законную силу. У обвиняемого есть время на обжалование решения суда.