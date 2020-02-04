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Суд продлил арест красноярской чиновнице Ирине Тюриной

Главная Происшествия
Красноярск
15:06 4 Февраля 2020
происшествия, красноярск, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
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Железнодорожный суд Красноярска оставил под арестом заместителя главы департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Красноярска Ирину Тюрину. Чиновница останется в СИЗО до 4 апреля 2019 года. Об этом говорится на сайте высшей инстанции. 

Напомним, сотрудницу городской администрации подозревают в получении взяток от предпринимателей. Ее задержали в кабинете в начале октября. Подельники Ирины Тюриной находятся под домашним арестом до 7 февраля.

В январе 2020 года на чиновницу завели новое уголовное дело - за взятку в 300 тысяч рублей. Предполагается, что деньги Тюрина получила «за обеспечение победы в аукционе»

По версии правоохранителей, несколько лет в мэрии действовала преступная группировка — чиновники чинили препятствия для работы предпринимателей, вымогая у них взятки. В этой преступной схеме у каждого сотрудника была своя роль.

Фото: УФСБ по Красноярскому краю

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