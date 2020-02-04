Офтальмологи сохранили выбитый глаз школьнику из Иланского района

Красноярские врачи смогли сохранить глаз семикласснику, который получил травму после конфликта с одноклассником, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пока ребенок находится в больнице, куда его отправили сразу после ЧП в школе Иланского района. Офтальмологи дают положительный прогноз после проведенной операции - глазное яблоко школьника не пострадало.

Как написал в социальных сетях глава края Александр Усс, ребенка все же решено отправить на обследование в Москву - специалисты из центра глазных болезней имени Гельмгольца проведут реабилитацию мальчика после несчастного случая.

Напомним, конфликт в школе №41 Иланского района произошел в конце января. По информации Следкома, 14-летний подросток на уроке умышленно причинил своему однокласснику серьезную травму глаза молотком. Пострадавшего пришлось срочно отправить в Красноярск, где ему сделали операцию.

Что стало причиной конфликта между детьми, не уточняется. Правоохранители опрашивают руководство учебного заведения, а также родителей и одноклассников. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.