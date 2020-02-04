4 февраля
Красноярск
погода -4 °C
63.91
 
€ 70.79
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Офтальмологи сохранили выбитый глаз школьнику из Иланского района

Главная Происшествия
Красноярск
13:55 4 Февраля 2020
происшествия, красноярск, школа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Красноярские врачи смогли сохранить глаз семикласснику, который получил травму после конфликта с одноклассником, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

Пока ребенок находится в больнице, куда его отправили сразу после ЧП в школе Иланского района. Офтальмологи дают положительный прогноз после проведенной операции - глазное яблоко школьника не пострадало. 

Как написал в социальных сетях глава края Александр Усс, ребенка все же решено отправить на обследование в Москву - специалисты из центра глазных болезней имени Гельмгольца  проведут реабилитацию мальчика после несчастного случая. 

Напомним, конфликт в школе №41 Иланского района произошел в конце января. По информации Следкома, 14-летний подросток на уроке умышленно причинил своему однокласснику серьезную травму глаза молотком. Пострадавшего пришлось срочно отправить в Красноярск, где ему сделали операцию. 

Что стало причиной конфликта между детьми, не уточняется. Правоохранители опрашивают руководство учебного заведения, а также родителей и одноклассников. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Суд продлил арест красноярской чиновнице Ирине Тюриной

Суд продлил арест красноярской чиновнице Ирине Тюриной

4 Февраля 2020 г.
Ее подозревают в получении взяток
Новости Красноярска: Врач красноярской больницы заплатит штраф за «помощь» в уклонении от армии

Врач красноярской больницы заплатит штраф за «помощь» в уклонении от армии

4 Февраля 2020 г.
Медработник получил взятку от призывника
Новости Красноярска: В Назарово водитель пойдет в суд за поддельный ОСАГО

В Назарово водитель пойдет в суд за поддельный ОСАГО

4 Февраля 2020 г.
Он купил его за 4800 рублей
Новости Красноярска: Жительница Зеленогорска не послушала сотрудников банка и лишилась 500 тысяч рублей

Жительница Зеленогорска не послушала сотрудников банка и лишилась 500 тысяч рублей

3 Февраля 2020 г.
Ее предупреждали о мошенничестве
Новости Красноярска: Жительница края погибла во время отдыха в Таиланде

Жительница края погибла во время отдыха в Таиланде

3 Февраля 2020 г.
Женщина утонула
Новости Красноярска: В Красноярском крае грузовой поезд протаранил легковой автомобиль

В Красноярском крае грузовой поезд протаранил легковой автомобиль

2 Февраля 2020 г.
Водитель выжил
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске выбирают место под новый Дворец бракосочетания

В Красноярске выбирают место под новый Дворец бракосочетания

4 Февраля 2020 г.
Предложено два варианта
Новости Красноярска: В Ачинске продолжается дискуссия по увеличению продолжительности жизни мужчин

В Ачинске продолжается дискуссия по увеличению продолжительности жизни мужчин

31 Января 2020 г.
Мэрия собирает мнения
Новости Красноярска: Девушка погибла в ДТП на трассе в Иланском районе

Девушка погибла в ДТП на трассе в Иланском районе

31 Января 2020 г.
Двое детей получили травмы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19