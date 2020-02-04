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Врач красноярской больницы заплатит штраф за «помощь» в уклонении от армии

Главная Происшествия
Красноярск
11:44 4 Февраля 2020
происшествия, красноярск, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Врача Красноярской межрайонной клинической больницы №4 осудили за взятку - уролог за 50 тысяч рублей помог призывнику уклониться от армии. Преступление выявили контрразведчики ФСБ по ЦВО, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

Обвиняемый поставил ложный диагноз красноярцу, чтобы освободить его от службы в армии. На врача завели уголовное дело за взятку. 

 

«Кировским районным судом г. Красноярска доктор признан виновным в получении взятки, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей и лишении права заниматься врачебной деятельностью на три года», - пояснили в ФСБ. 

Врач попытался обжаловать приговор, но суд не принял доводы истца и оставил приговор первой инстанции без изменения. 

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