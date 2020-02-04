Врач красноярской больницы заплатит штраф за «помощь» в уклонении от армии

Врача Красноярской межрайонной клинической больницы №4 осудили за взятку - уролог за 50 тысяч рублей помог призывнику уклониться от армии. Преступление выявили контрразведчики ФСБ по ЦВО, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Обвиняемый поставил ложный диагноз красноярцу, чтобы освободить его от службы в армии. На врача завели уголовное дело за взятку.

«Кировским районным судом г. Красноярска доктор признан виновным в получении взятки, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей и лишении права заниматься врачебной деятельностью на три года», - пояснили в ФСБ.

Врач попытался обжаловать приговор, но суд не принял доводы истца и оставил приговор первой инстанции без изменения.